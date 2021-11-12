Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Меркель призвала помнить, что пандемия коронавируса не закончилась

Евгений Белоусов

В мире
Меркель призвала помнить, что пандемия коронавируса не закончилась
Фото: Bundesregierung

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель призвала помнить о превентивных мерах борьбы с пандемией COVID-19. Об этом она заявила, выступая в пятницу, 12 ноября, на деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС. Форум проходил в режиме видеоконференции.

По мнению Меркель, пандемия еще далека от завершения во всем мире, поэтому страны должны начать действовать максимально оперативно. Она отметила, что на начальном этапе у Новой Зеландии и Германии были разные точки зрения на стратегию борьбы с пандемией.

— На первом этапе мы довольно успешно справились с (распространением вируса), но быстро поняли, что самая большая проблема заключается в возможности действовать быстро и активно, принимать превентивные меры, как только число случаев резко возрастает, — передает слова политика ТАСС.

Она подчеркнула, что сейчас Германия переживает четвертую волну пандемии. Власти ФРГ регистрируют значительный рост числа зараженных. Поэтому, призвала Меркель, необходимо научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно.

До этого, 10 ноября, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что высокое выявление заболеваемости коронавирусом в стране связано с увеличением кратности тестирования.

Читайте также:
КоронавирусПандемияАнгела Меркель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте