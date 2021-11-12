Меркель призвала помнить, что пандемия коронавируса не закончилась

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Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель призвала помнить о превентивных мерах борьбы с пандемией COVID-19. Об этом она заявила, выступая в пятницу, 12 ноября, на деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС. Форум проходил в режиме видеоконференции.

По мнению Меркель, пандемия еще далека от завершения во всем мире, поэтому страны должны начать действовать максимально оперативно. Она отметила, что на начальном этапе у Новой Зеландии и Германии были разные точки зрения на стратегию борьбы с пандемией.

— На первом этапе мы довольно успешно справились с (распространением вируса), но быстро поняли, что самая большая проблема заключается в возможности действовать быстро и активно, принимать превентивные меры, как только число случаев резко возрастает, — передает слова политика ТАСС.

Она подчеркнула, что сейчас Германия переживает четвертую волну пандемии. Власти ФРГ регистрируют значительный рост числа зараженных. Поэтому, призвала Меркель, необходимо научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно.

До этого, 10 ноября, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что высокое выявление заболеваемости коронавирусом в стране связано с увеличением кратности тестирования.