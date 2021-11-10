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Голикова объяснила высокий уровень выявления COVID-19 в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова объяснила высокий уровень выявления COVID-19 в России
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Высокое выявление заболеваемости коронавирусом в стране связано с увеличением кратности тестирования. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 10 ноября.

— Высокое выявление заболеваемости связано в том числе, Владимир Владимирович, с реализацией данного вами поручения по кратности увеличения тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Напомню, что норматив у нас 200 человек на 100 тысяч населения, — рассказала чиновник на совещании с президентом.

За последнюю неделю, как уточнила Голикова, показатель был доведен до 367 человек на 100 тысяч населения, отмечает РИА Новости.

10 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда в мире привьется 70 процентов населения. По его словам, нужно с детства приучать людей, что прививаться необходимо. Специалист сравнил отсутствие прививки с плеванием в общественном месте, а также назвал это нанесением вреда окружающим людям.

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За последние сутки в России выявили 38 058 новых случаев коронавируса. При этом у 8,4 процента граждан не обнаружено клинических проявлений вируса.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 8 911 713 случаев заболевания. Полностью выздоровел 7 654 161 пациент, летальных исходов зафиксировано 250 454.

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