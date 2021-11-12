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Максим Ликсутов рассказал о подготовке общественного транспорта столицы к зиме

Виктория Сикерина

Город
Максим Ликсутов рассказал о подготовке общественного транспорта столицы к зиме
Фото: АГН Москва

Около 130 единиц снегоуборочной техники проверили в рамках подготовки общественного наземного транспорта в столице к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в пятницу, 12 ноября.

— Наземный транспорт начал ходить по зимнему расписанию с сокращенными интервалами. Мы также оснастили противогололедными средствами более 100 конечных станций и подготовили к зиме около 130 единиц снегоуборочной техники, — отметил заммэра.

По его словам, в зимний сезон популярные маршруты общественного городского транспорта дополнят еще 350 автобусов и электробусов.

— Количество ежедневно совершаемых рейсов на маршрутах увеличилось на 3500, — заявил Максим Ликсутов.

Заместитель мэра столицы заключил, что перед наступлением зимы с водителями наземного транспорта провели несколько теоретических и практических занятий. Это позволит обеспечить пассажиров безопасным передвижением по городу.

В четверг, 11 ноября, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что общественный транспорт в городе работает в штатном режиме вопреки трудным погодным условиям в виде снегопада и скользких дорог.

В ведомстве отметили, что в наземном общественном транспорте исправно функционируют системы отопления и климат-контроля. Благодаря всесезонным шинам автобусы и электробусы способны осуществлять маршруты при любой погоде. При этом для водителей трамваев проведены специальные инструктажи по работе в зимний сезон.

Также снегоуборочную технику подготовили к выезду на улицы города.

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