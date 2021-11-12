Гериатр поддержала меры по обязательной вакцинации пенсионеров в Петербурге

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Главный советник по геронтологии и гериатрии комитета по социальной защите населения Ленобласти, член профильной комиссии Минздрава России по специальности «Гериатрия» Анжелика Башкирева поддержала меры по обязательной вакцинации пенсионеров в Петербурге.

— На мой взгляд, предпринятые Роспотребнадзором меры, в частности, решение о приглашении к вакцинации лиц возраста от 60 до 74 лет и старше, являются оправданными, — отметила она в комментарии изданию «Невские новости».

Она добавила, что на сегодняшний день вакцинация в целом по России оставляет желать лучшего, если брать все возрастные группы.

Башкирева подчеркнула, что вакцинация старшего поколения необходима, поскольку осложнения от коронавируса такие люди переносят особенно тяжело. При этом к каждому пациенту нужно подходить индивидуально, поскольку у многих имеются хронические заболевания.

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60-ти лет. Непривитым гражданам ограничат доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания.

Если пенсионер работает, но не станет вакцинироваться, то с 16 декабря 2021 работодатель имеет право отстранить его до окончания пандемии, передает «Царьград».

До этого врач заявила, что власти Санкт-Петербурга должны обеспечить вакцинацию пенсионеров.