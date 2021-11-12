Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гериатр поддержала меры по обязательной вакцинации пенсионеров в Петербурге

Ирина Игнатенко

Общество
Гериатр поддержала меры по обязательной вакцинации пенсионеров в Петербурге
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главный советник по геронтологии и гериатрии комитета по социальной защите населения Ленобласти, член профильной комиссии Минздрава России по специальности «Гериатрия» Анжелика Башкирева поддержала меры по обязательной вакцинации пенсионеров в Петербурге.

— На мой взгляд, предпринятые Роспотребнадзором меры, в частности, решение о приглашении к вакцинации лиц возраста от 60 до 74 лет и старше, являются оправданными, — отметила она в комментарии изданию «Невские новости».

Она добавила, что на сегодняшний день вакцинация в целом по России оставляет желать лучшего, если брать все возрастные группы.

Башкирева подчеркнула, что вакцинация старшего поколения необходима, поскольку осложнения от коронавируса такие люди переносят особенно тяжело. При этом к каждому пациенту нужно подходить индивидуально, поскольку у многих имеются хронические заболевания.

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60-ти лет. Непривитым гражданам ограничат доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания.

Если пенсионер работает, но не станет вакцинироваться, то с 16 декабря 2021 работодатель имеет право отстранить его до окончания пандемии, передает «Царьград».

До этого врач заявила, что власти Санкт-Петербурга должны обеспечить вакцинацию пенсионеров.

Читайте также:
Санкт-ПетербургВакцинацияПенсионеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте