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Стилист назвала главные тренды сезона

Ирина Игнатенко

Общество
Стилист назвала главные тренды сезона
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Стилист и телеведущая Лина Дембикова рассказала о главных трендах мира моды.

— Первый глобальный тренд-веяние в мире моды — женственный оверсайз. Уличный oversize уходит в прошлое и образы становятся более нежными, появляется талия и укороченные силуэты, — отметила она в комментарии Nation News.

Вторым трендом, по словам эксперта, является нарядность и цвета. Она отметила, что подобный тренд стал следствием ограничительных мер — все устали сидеть дома и для выхода хотят одеться понаряднее. Перья, пайетки и стразытеперь вошли в повседневный гардероб.

Третий тренд текущего сезона основывается на возврате к природе. В гардероб стала возвращаться натуральная кожа, стриженный мех и фактуры барашка.

Эксперт также добавила, что самыми модными цветами этого сезона являются оранжевый, синий, зеленый, красный и карамельный.

Дембикова добавила, что в условиях карантинных мер не стоит расстраиваться из-за отсутствия шопинга. Online-шопинг давно стал частью реальной жизни. Производители брендов всячески идут навстречу клиентам: организуют примерки, привозят вещи сразу домой, легко делают возврат товара.

До этого стилист рассказала, как собрать теплый и стильный образ.

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