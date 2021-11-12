Автоэксперт назвал действенный метод «воскрешения» аккумулятора в условиях морозной погоды

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Каждый шестой автовладелец регулярно испытывает проблемы при запуске транспорта зимой. Многие водители списывают это на ухудшение работы аккумулятора в сильный мороз. Как решить эту проблему рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

Он напомнил о старом «дедовском» способе: если аккумулятор исправен, нужно принести его домой, отогреть, например, в горячей ванне. Так, аккумулятор нагревается до комнатной температуры и отдает энергию, которая в нем есть. Потом можно ставить его обратно в автомобиль, после чего машина легко заводится.

— Если аккумулятор подошел к жизненному циклу, когда ему не хватает в зимнее время возможности отдать энергию, то его нужно либо менять, либо уносить домой, либо ставить машину в теплое помещение, чтобы не было сильного промерзания, — пояснил он в комментарии Nation News.

До этого эксперт объяснил, как будет контролироваться состояние автомобиля после отмены техосмотра. По словам Попова, с отменой техосмотра, скорее всего, произойдет ужесточение надзорных функций ГИБДД. Ведь еще весной ведомство выступило с инициативой внести изменения в ФЗ-196 о безопасности дорожного движения.