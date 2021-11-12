Андрей Бочкарев сообщил, что девятый участок ЮВХ готов на 35 процентов

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Девятый участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) построен на 35 процентов. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках строительства девятого участка Юго-Восточной хорды, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается построить более десяти км дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к основному ходу ЮВХ, а также ряд искусственных сооружений. На данный момент общая готовность участка составляет 35 процентов, — рассказал он.

На текущем этапе идет возведение эстакады основного хода. Ее длина составляет 1,2 километра, дорога пройдет над путями Курского направления МЖД. Специалисты уже установили 16 из 18 опор эстакады по основному ходу, закончили с установкой опор и пролетов эстакадных съездов, занимаются устройством мостового полотна.

Еще одна эстакада основного хода строится в районе станции МЦД-2 Красный Строитель. Об этом заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— На сегодняшний день завершено возведение всех пяти опор сооружения, — отметил он.

10 ноября руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на участке Юго-Восточной хорды — от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД — ведется строительство четырех подземных пешеходных переходов. По его словам, новые подземные пешеходные переходы появятся в районе улицы Бехтерева 11к1; 15с5; 41к1.