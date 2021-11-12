Девять новых переходов через МЦД-1 и МЦД-2 появятся в Москве в ближайшие годы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Полоцкая улица Карта всех событий

В Москве появятся еще девять новых пешеходных переходов через железнодорожные пути первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2). Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— По поручению мэра в Москве ведется строительство подземных или надземных пешеходных переходов через ж/д. Они повышают безопасность людей и создают дополнительные пешеходные связи между разделенными ж/д районами. Мы проанализировали маршруты первых двух диаметров и выбрали те места, где люди чаще всего переходят пути в неположенных местах. До 2024 года в планах построить девять многоуровневых безопасных переходов там, где они особенно нужны, — приводит Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

Отмечается, что переходы на МЦД-1 будут расположены в следующих местах:

От Рабочего поселка к Кунцевской (От улицы Полоцкой к улице Гвардейской);

От Белорусской к Савеловской (На 5-й улице Ямского Поля);

От Савеловской к Тимирязевской (На Дмитровском шоссе у дома 7/2);

От Тимирязевской к Окружной (На улице Яблочкова у дома 37г);

От Тимирязевской к Окружной (На Дмитровском шоссе у дома 29).

Пешеходные переходы над путями МЦД-2 расположатся так:

От Трикотажной к Тушинской (На улице 1-й Тушинский проезд);

От Царицыно к Москворечью (На улице Медиков);

От Царицыно к Москворечью (На улице Ереванской);

От Щербинки к Остафьево (На улице Новостроевской у дома 8).

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на участке Юго-Восточной хорды — от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД — ведется строительство четырех подземных пешеходных переходов. По его словам, новые подземные пешеходные переходы появятся в районе улицы Бехтерева 11к1; 15с5; 41к1; улицы Севанской, 29г.