Садальский пояснил, почему фильм «Место встречи изменить нельзя» стал народным достоянием

Фото: Youtube / Стас Садальский

Актер Станислав Садальский рассказал, почему фильм «Место встречи изменить нельзя» стал народным достоянием.

Он отметил, что все актеры, которые снимались в этой картине, делали свое дело на 100 процентов, на разрыв аорты.

При этом он добавил, что не только игра актеров сделала фильм «Место встречи изменить нельзя» культовым. По его словам, это также была заслуга армянского пианиста и композитора Евгения Геворгяна, который написал композиции для этого фильма.

— Музыка была безупречной. Вообще все в фильме было полноценно, вплоть до хронометража — серия длилась больше часа, а не 50 минут, как это делается сейчас. Не было рекламы, было цельное восприятие картины. Все это сработало. Я уверен, что это просто безупречная работа, — отметил актер в комментарии Nation news.

Садальский добавил, что, несмотря на то что он большую часть жизни пытался уйти от прилипшего образа вора-карманника, эта картина — это гордость, золотой запас.

До этого Садальский и Вертинская осудили коллег за рассказы о личной жизни.