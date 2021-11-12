Столичные инвесторы приобрели 2680 нежилых помещений за три года

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С октября 2018-го по октябрь 2021 года столичные инвесторы заключили 2680 договоров по купле-продаже нежилых помещений в городе. Общая площадь купленных помещений составляет 243,2 тысячи квадратных метров. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По итогам городских торгов с октября 2018 года по октябрь 2021 года заключено 2680 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда общей площадью 243,2 тысячи квадратных метров. Сумма сделок составила 15,9 миллиарда рублей. Спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет — с октября 2018 года по октябрь 2019 года было заключено 404 договора купли-продажи на 3,7 миллиарда рублей, за аналогичный период 2019–2020 годов подписано 792 соглашения на 4,7 миллиарда рублей, в 2020–2021 годах было заключено 1484 сделки на 7,6 миллиарда рублей, — рассказал он.

Деньги от продажи недвижимости идут на реализацию городских проектов, в том числе и социальных. Во-многом рост продаж возник из-за модернизации отрасли — появились новые возможности, связанные с цифровизацией документооборота и торгов, которые привлекают покупателей.

— Наибольшую активность на торгах за последние три года проявили физические лица, с ними город подписал 1266 договоров купли-продажи более чем на 4,7 миллиарда рублей, 1006 соглашений заключено с индивидуальными предпринимателями, вырученная сумма составила 7,1 миллиарда рублей. В то же время с юридическими лицами было оформлено 408 договоров купли-продажи на 4,1 миллиарда рублей, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Самым дорогим стало строение площадью 376,8 квадратного метра и два земельных участка под ним площадью 0,3 га на Хорошевском шоссе — инвестор заплатил за них почти 161 миллион рублей. Самым дешевым объектом стало машино-место на Куркинском шоссе за 5,6 тысячи рублей.

До этого Ефимов сообщил, что благодаря цифровизации объем продаж городской недвижимости в Москве за прошедшие десять месяцев стал в 2,5 раза больше, чем объем продаж за весь 2019 год. По его словам, в 2019 году было заключено 484 договора купли-продажи на четыре миллиарда рублей. После перевода всего процесса продажи городской нежилой недвижимости в электронный вид в январе 2020 года город оформил 898 электронных сделок на сумму 5,4 миллиарда рублей. В дальнейшем цифры стали еще больше.