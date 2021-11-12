РЭО начал прием заявок на «Зеленую премию»

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«Российский экологический оператор» (РЭО) запустил сбор заявок на «Зеленую премию». Награду получат те, кто внес вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

— Мы оценим вклад брендов, общественных, образовательных и культурных организаций, медийных личностей и экоактивистов в формирование новой модели осознанного потребления, — сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев в комментарии «360».

Он также добавил, что главная цель премии — привлечь внимание и стимулировать организации стать более экологически активными, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Всего на конкурсе будет семь номинаций: «Бренды», «Культура/Искусство», «Общественные организации и волонтеры», «Образовательные учреждения», «Медиапроекты». Также «Зеленую премию» получат лидеры «Зеленого рейтинга» регионов и лучшие региональные операторы.

Принять участие в конкурсе могут россияне старше 18 лет, юрлица, общественные организации, субъекты страны, представители региональной власти и региональные операторы по обращению с ТКО. Заявки на участие будут принимать до 1 декабря.

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