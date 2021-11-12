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Жителям Подмосковья рассказали, какие зимние грибы уже можно найти в лесу

Ирина Игнатенко

Общество
Жителям Подмосковья рассказали, какие зимние грибы уже можно найти в лесу
Фото: pixabay.com

В подмосковных лесах уже можно встретить такие зимние грибы, как вешенки и зимние опята. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Он отметил, что многие грибы после заморозков прекращают расти, однако зимние грибы можно будет встретить и в мороз.

Миколог добавил, что в зависимости от погодных условий такие грибы, как вешенки и зимние опята, можно найти в лесу до февраля.

Вишневский также добавил, что лучше собирать грибы в лесах, расположенных на расстоянии от крупных городов и химических предприятий. Также нельзя собирать грибы вдоль трасс.

До этого ученые рассказали, как грибы влияют на депрессию и продолжительность жизни. Содержащийся в грибах антиоксидант эрготионеин, который не синтезируется организмом самостоятельно, позволяет защитить клетки и ткани организма от повреждения. Высокий уровень эрготионеина уменьшает окислительный стресс, что снижает симптомы депрессии.

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