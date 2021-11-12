Дом по реновации в Марфино должны ввести в эксплуатацию в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Гостиничный проезд, вл8А Карта всех событий

В столичном районе Марфино в 2023 году должны ввести в эксплуатацию дом по программе реновации жилья, рассчитанный на 267 квартир. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента строительства.

— В районе Марфино по адресу Гостиничный проезд, владение 8А завершается разработка котлована жилого дома, строящегося для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году, — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Жилой дом состоит из трех секций и построен по индивидуальному проекту, оборудован подземной автостоянкой. В новостройке будут 118 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 94 трехкомнатных квартиры. Первый этаж сделан нежилым.

Фасад обустроят вентилируемым и облицуют искусственным камнем бежевых и кирпичных цветов, установят корзины для кондиционеров.

Дом оборудован мусоропроводом, лифтом, помещением дежурного с санитарным узлом, двор благоустроят и разместят детскую и спортивную площадки, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Загрутдинов сообщил, что жилой многоквартирный дом по программе реновации жилищного фонда на Бескудниковском бульваре в Северном административном округе (САО) Москвы планируют достроить и ввести в эксплуатацию в следующем году. Он отметил, что в настоящий момент строители занимаются монтажом конструкций подземной части здания.