Елена Малышева назвала три главных продукта для памяти

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, какие три продукта необходимо включить в рацион, чтобы улучшить память. Особенно актуально небольшое изменение в меню будет для тех, кто перенес коронавирус и почувствовал его последствия на себе.

— Первый суперпродукт — баранья печень. До третьи людей, перенесших ковид, отметили у себя снижение памяти, уменьшение способности концентрации. Память человека формируется путем возникновения новых связей между нейронами. Если мы говорим о бараньей печени, то это продукт, который больше других содержит витамин B12, без которого функции ЦНС невозможны. Он формирует оболочку нерва. Всего 7 грамм в сутки бараньей печени необходимы каждому человеку, чтобы поддерживать нужный уровень витамина. Можно и больше есть, избытка В12 не бывает, — рассказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале».

Врач-невролог Дмитрий Шубин назвал второй полезный для мозга продукт – это скумбрия, которая содержит Омега-3. 2,5 суточных нормы содержатся в 100 граммах этой рыбы. Таким образом, в сутки можно съедать всего 40 граммов скумбрии, чтобы улучшить свое умственное состояние.

— Третий продукт — помидоры, которые содержат лейкопин и гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). 120 граммов помидоров содержат необходимое количество ГАМК, которая необходима для построения мыслительных процессов. ГАМК гасит избыточное возбуждение ЦНС, — объяснила доктор.

Ранее Елена Малышева рассказала, какие препараты должны быть в аптечке у каждой семьи.