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ЦОДД в столице начал фиксировать нарушения с помощью новых камер на крыше патрульных машин

Михаил Алимов

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ЦОДД в столице начал фиксировать нарушения с помощью новых камер на крыше патрульных машин
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Киевское шоссемоскваКарта всех событий

В столице начали фиксировать нарушения Правил дорожного движения (ПДД) с помощью новых камер. Они вмонтированы в балку на крыше патрульных машин Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

— С сегодняшнего дня ЦОДД совместно с ГИБДД начинают фиксировать нарушения с помощью комплексов, которые вмонтированы в балку со спецсигналом на крыше автомобиля ЦОДД. Мы тестируем эти комплексы более трех месяцев, они сертифицированы. Пока таких комплексов два, в дальнейшем их количество будут увеличивать, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что система умеет работать и при движении, и во время остановки автомобиля. Пока они фиксируют только нарушения скоростного режима, но дальше начнут следить за ездой по выделенной полосе и обочине, а также за неправильной парковкой. Эти функции необходимо согласовывать с ГИБДД. В перспективе с помощью таких камер можно различать находящиеся в розыске автомобили.

Чернов сообщил, что такие комплексы имеют явное преимущество перед существующими — у них есть круговой обзор. При этом нарушения скорости они фиксируют у автомобилей, находящихся перед машиной, оборудованной камерой. Первые патрульные машины с такими камерами начали курсировать по Киевскому шоссе, но в дальнейшем их радиус работы будет увеличиваться.

До этого в Москве установили первую камеру, которая измеряет шум. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), отметив, что речи о штрафах пока не идет. По сообщению ведомства, после принятия соответствующих документов камеры будут устанавливать в тех местах, где местные жители жалуются на шум от транспорта.

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