QR-коды для посещения ТРЦ, гостиниц и саун вводятся в Марий Эл с 23 ноября

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Власти Марий Эл с 23 ноября вводят в регионе систему QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров, гостиниц, саун и санаториев. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе главы региона Александра Евстифеева.

Уточняется, что в республике вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. QR-коды будут требовать при посещении гостиниц, санаторно-курортных организаций, саун и бань, а также непродовольственных магазинов независимо от площади торгового зала, говорится в сообщении.

В республике Марий Эл выявлены 23 912 случая заражения коронавирусом, из них 127 — за последние сутки. 20 349 пациентов выздоровели, 700 умерли, передает стопкоронавирус.рф.

Также сегодня зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) направил предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко создать в РФ дополнительный регистр граждан, которые переболели коронавирусом бессимптомно, и тех, кто не обращался к врачу. Леонов уточнил, что в настоящий момент существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя уже имеет антитела к коронавирусу.