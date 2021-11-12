Генетик назвал продукт, который заставляет организм стареть

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Генетик Александр Коляда рассказал, какой продукт заставляет организм человека стареть.

Он объяснил, что омолодить организм невозможно, при этом процессы старения замедлить удается. Для этого достаточно отказаться от употребления всего одного продукта.

— Мы знаем, что прядка двадцати белков в нашем теле влияют на старение. Мы можем подобрать к ним ключики, которые будут мешать им это делать. У человека в теле есть клетки, на поверхности каждой есть белок reage, который считает количество сахара. Ты попил сладкий кофе, он налип на белковые молекулы внутри тела. Если будет неправильная диета с постоянной гликемической нагрузкой, сахара будет много, то клетки будут считать по его количеству, что человек ел продукты с сахаром в течение многих лет, соответственно, и будут быстрее стареть. Клетки условно «считают» года по количеству употребляемого человеком сахара, — объяснил генетик в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи».

Пищевая промышленность использует сахар в качестве подсластителя и консерванта почти везде. Раньше человек, питаясь натуральными продуктами, употреблял его в гораздо меньшем количестве.

— Клетка по сахару считает, что актуальна программа «200-летнего организма», и будет вести себя так, как будто это старый организм. Для решения этой проблемы есть два подхода: давайте есть меньше сладкого, заменим его на что-то полезное. А есть хай-тек подход, который подразумевает выключение белка reage, отвечающего за старение. Клетки в таком случае не будут чувствовать сахар. Ученые над этим работают, — рассказал эксперт.

В качестве примера он приводит птиц, которые питаются сахарами, однако белок reage у них на это не реагирует.

Также генетик рассказал, что человечество за последние несколько веков сильно увеличило длину жизни. Если раньше человек жил около тридцати лет, то теперь ожидается, что продолжительность будет составлять около 150 лет.

— Человек, который проживет 150 лет, уже родился. Возможно, он уже ходит в детский сад, школу или университет. Нам нужно готовиться к этому и изменять свою жизнь. Ее продолжительность за последние годы увеличилась благодаря вакцинации, антибиотикам и хорошей хирургии. Но мы исчерпали все, что могли в борьбе с бактериями. Дальше мы сталкиваемся с болезнями нашего организма — болезнью Альцгеймера и тому подобным.

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