Пингвин проплыл три тысячи километров и добрался до Новой Зеландии

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На побережье Новой Зеландии обнаружили антарктического пингвина, который, предположительно, проплыл три тысячи километров. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщило австралийское агентство AAP.

Новозеландский житель Гарри Сингх нашел пингвина Адели (Pygoscelis adeliae), когда птица бегала по берегу и хлопала крыльями. Однако обратно в воду пингвин лезть не хотел.

По словам старшего рейнджера министерства по охране окружающей среды Аниты Спенсер, когда защитники природы подобрали птицу, она была сильно истощена и измучена.

Пингвина накормили рыбьим пюре, а когда тот насытился, отвезли в безлюдный залив, где и оставили его, чтобы тот сам решил плыть на юг. По мнению Спенсер, пингвин, скорее всего, просто потерялся. В Новой Зеландии, где сейчас наступает лето, антарктическая птица испытала сильный стресс из-за высокой температуры воздуха — плюс 23 градуса, передает AAP.

Отмечается, что это не первый пингвин Адели, которого увидели в Новой Зеландии. В последний раз такое происходило в 1993 году.

До этого, 9 ноября, пресс-служба Московского зоопарка поделилась видео, на котором ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян показывает впавших в спячку тушканчиков и рассказывает о процессе взвешивания зверьков и обустройстве для них места для спячки.