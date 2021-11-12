Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пингвин проплыл три тысячи километров и добрался до Новой Зеландии

Евгений Белоусов

Общество
Пингвин проплыл три тысячи километров и добрался до Новой Зеландии
пингвин

На побережье Новой Зеландии обнаружили антарктического пингвина, который, предположительно, проплыл три тысячи километров. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщило австралийское агентство AAP.

Новозеландский житель Гарри Сингх нашел пингвина Адели (Pygoscelis adeliae), когда птица бегала по берегу и хлопала крыльями. Однако обратно в воду пингвин лезть не хотел.

По словам старшего рейнджера министерства по охране окружающей среды Аниты Спенсер, когда защитники природы подобрали птицу, она была сильно истощена и измучена.

Пингвина накормили рыбьим пюре, а когда тот насытился, отвезли в безлюдный залив, где и оставили его, чтобы тот сам решил плыть на юг. По мнению Спенсер, пингвин, скорее всего, просто потерялся. В Новой Зеландии, где сейчас наступает лето, антарктическая птица испытала сильный стресс из-за высокой температуры воздуха — плюс 23 градуса, передает AAP.

Отмечается, что это не первый пингвин Адели, которого увидели в Новой Зеландии. В последний раз такое происходило в 1993 году.

До этого, 9 ноября, пресс-служба Московского зоопарка поделилась видео, на котором ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян показывает впавших в спячку тушканчиков и рассказывает о процессе взвешивания зверьков и обустройстве для них места для спячки.

Читайте также:
МиграцияНовая ЗеландияПтицы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Все мнения
О проекте