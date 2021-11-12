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Московские хосписы подключили к ЕМИАС

Михаил Алимов

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Московские хосписы подключили к ЕМИАС
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Все учреждения паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса социального развития.

— Для создания единого цифрового контура здравоохранения к ЕМИАС в городе подключаются все учреждения, оказывающие медицинскую помощь. Именно такой подход позволит каждому пациенту и его родственникам ощутить все преимущества единого цифрового пространства, — говорится в сообщении пресс-службы.

Подключение всех учреждений к системе позволит обеспечить преемственность лечения и даст врачам больше времени проводить с пациентами, что особенно важно в хосписах.

Их пациентам и законным представителям несовершеннолетних стал доступен выписной эпикриз. Его можно увидеть в электронных медицинских картах и в приложении «ЕМИАС.ИНФО», передает официальный сайт мэра Москвы.

Всего паллиативную помощь в городе оказывают в Центре паллиативной помощи и восьми его филиалах, а также на базе тринадцати больниц и одной негосударственной клиники.

В октябре сообщалось, что к Единой медицинской информационно-аналитической системе подключены уже 49 московских стационаров. Это больше 75 процентов от их общего количества.

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