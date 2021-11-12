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«Это их долг»: В Белоруссии призвали Польшу принять прорвавшихся через границу мигрантов

Евгений Белоусов

В мире
«Это их долг»: В Белоруссии призвали Польшу принять прорвавшихся через границу мигрантов
Фото: Pixabay

Власти Польши должны принять беженцев, которые ранее прорвались через границу, а также пропустить всех тех, кто остался рядом с ней. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич.

По его словам, он был на границе и до полуночи пробыл в лагере беженцев, общаясь с ними. Гайдукевич утверждает, что мигранты намерены попасть в Германию, куда их позвали. Их не интересует ни Белоруссия, ни Россия, а пока Польша не пропустит их, беженцы никуда не уйдут.

— Это их долг, потому что Польша активно участвовала в операции НАТО в Багдаде. Они обещали, что будут мир, свобода, демократия. Никакая демократия не наступила. Меркель обещала, что их примут. Евросоюз их обещал принять, — передают слова зампреда «Известия».

Он отметил, что 11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить детей беженцев в белорусских санаториях и больницах.

— Это правда, у нас самое доброе государство. Мы очень добродушные, помогаем, помощь туда везем, — заключил Гайдукевич.

Сегодня стало известно, что группа беженцев прорвалась через границу на КПП «Брузги» из Белоруссии в Польшу. Беженцы смогли повредить ограждение из колючей проволоки и покинуть территорию Белоруссии. Происходящее снималось на видео польской полицией.

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