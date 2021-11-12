Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
Группа беженцев прорвалась через границу на КПП «Брузги» из Белоруссии в Польшу. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил Sputnik Беларусь.
Уточняется, что беженцы смогли повредить ограждение из колючей проволоки и покинули территорию Белоруссии. Происходящее снималось на видео польской полицией. На кадрах видно, как мигранты передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения.
До этого, 10 ноября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об увеличении общего числа польских военных, находящихся у границ Белоруссии, до 15 тысяч.
В этот же день в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей в стихийном лагере обнаружены четыре избитых курдских беженца. Отмечается, что они получили жестокие травмы, которые, предположительно, нанесли польские силовики.
Также в ночь на 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Обеим группам нелегалов удалось разрушить установленные на границах ограждения. Прорваться в Польшу мигранты смогли только с помощью силового вторжения.