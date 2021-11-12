Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии

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Группа беженцев прорвалась через границу на КПП «Брузги» из Белоруссии в Польшу. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил Sputnik Беларусь.

Уточняется, что беженцы смогли повредить ограждение из колючей проволоки и покинули территорию Белоруссии. Происходящее снималось на видео польской полицией. На кадрах видно, как мигранты передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения.

Видео: Telegram / Sputnik Беларусь

До этого, 10 ноября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об увеличении общего числа польских военных, находящихся у границ Белоруссии, до 15 тысяч.

В этот же день в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей в стихийном лагере обнаружены четыре избитых курдских беженца. Отмечается, что они получили жестокие травмы, которые, предположительно, нанесли польские силовики.

Также в ночь на 10 ноября две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Обеим группам нелегалов удалось разрушить установленные на границах ограждения. Прорваться в Польшу мигранты смогли только с помощью силового вторжения.