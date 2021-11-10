Белорусские пограничники сообщили об избитых польскими силовиками курдских беженцах

Фото: Telegram/Пограничный комитет Беларуси

На границе с Польшей в стихийном лагере обнаружены четыре избитых польскими силовиками курдских беженца. Им оказана необходимая помощь. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

— Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца, — говорится в Telegram-канале белорусского ведомства.

Отмечается, что они получили жестокие травмы, которые нанесли польские силовики. Они жестко обращались с беженцами и вытеснили людей за границу колючего заграждения на территорию Белоруссии.

Ночью в этот же день сообщалось, что две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Об этом рассказала пресс-секретарь отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович. Обоим группам нелегалов удалось разрушить установленные на границах ограждения. Прорваться в Польшу мигранты смогли только с помощью силового вторжения.

По данным пограничной охраны, мигранты штурмовали границы в районе местностей Бяловежа и Крынки. В группах были несколько десятков мигрантов. Некоторых из них удалось вернуть в сторону границ Белоруссии, другие успели сбежать.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

9 ноября в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте «Кузница» в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.