Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу

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Две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщает в среду, 10 ноября, Польское радио в городе Белосток со ссылкой на пресс-секретаря отделения пограничной охраны Польши Катажину Зданович.

Она рассказала, что обоим группам нелегалов удалось разрушить установленные на границах ограждения. Прорваться в Польшу мигранты смогли только с помощью силового вторжения.

По данным пограничной охраны, мигранты штурмовали границы в районе местностей Бяловежа и Крынки. В группах были несколько десятков мигрантов. Некоторых из них удалось вернуть в сторону границ Белоруссии, другие успели сбежать.

Глава МИД ФРГ заявил о «вероломстве и бесчеловечности» Лукашенко. Президент Белоруссии продолжает раскручивать опасную спираль эскалации на границе с Евросоюзом, из которой не имеет выхода. Такое мнение выразил врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

9 ноября в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.