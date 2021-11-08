«Идеал для беженца»: как будет развиваться миграционный кризис на границе с Белоруссией

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На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

По его словам, беженцы в первую очередь стремятся попасть в старую Европу. Им Польша неинтересна.

— Идеал для беженца — Англия. Там самые высокие пособия по безработице. Именно поэтому, когда был первый большой поток, а их пускали свободно, в принципе, но не в Англию. Очень много беженцев погибло, потому что они пытались пересечь тоннель под Ла-Маншем на крыше поездов. Их сейчас интересует Германия, Франция, Италия, Великобритания, Бенилюкс, — отметил политолог.

Однако нельзя сказать, что старая Европа прямо-таки готова принимать в свои ряды новых жителей, говорит эксперт. В той же Германии к беженцам очень негативное отношение, хотя еще несколько лет назад в этом вопросе у общества был консенсус.

— Тогда в Германии только особо вредные «агенты России» говорили, что не надо слишком терпимо относиться к мигрантам. А сейчас примерно половина политического класса против. Франция в меньшей степени настроена против беженцев просто потому, что Франция дальше и во Франции есть Марсель, а в Марселе есть свои арабы. Местные власти так хорошо на них натренировались, что напугать их беженцами сложно. Италия первой приняла волну людей из Ливии, а поскольку Ливия — бывшая итальянская колония, там свои связи, — пояснил эксперт.

Если говорить о стране, недавно вышедшей из состава ЕС, — о Великобритании, то английское общество принципиально настроено против «чужаков», добавил Журавлев. В качестве примера он привел маленький английский город, где жил всего один мигрант и местные жители потребовали от властей, чтобы он уехал.

— Основная проблема столь негативного отношения к приезжим, — считает политолог, — в том, что они не адаптируются. Причем нигде, в том числе и в России. Люди, приезжающие с Кавказа, из Центральной Азии, совершенно не желают играть по правилам. Они уверены, что правила должны устанавливать они. То же самое с беженцами в Европе. Беженцы в Европе не воспринимают местных как хороших людей, которые их кормят. Они воспринимают их как идиотов, которые настолько слабые, что не грабить их — себя не уважать.

Другое дело, что развитие ситуации с беженцами на границе Польши и Белоруссии может превратиться в орудие взаимного воздействия Белоруссии и Евросоюза. Белорусские власти давят на то, что если поведение по отношению к их стране не изменится, то все беженцы попадут в ЕС. А для властей ЕС события являются поводом для обвинения президента Лукашенко в издевательствах над мигрантами и введения новых санкций.

— И вот эта игра может быть интересной, — заключил Журавлев.