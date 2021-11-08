Глава МВД Литвы предложила ввести ЧП из-за ситуации на польско-белорусской границе

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести в республике режим чрезвычайного положения из-за скопления мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Об этом 8 ноября сообщил Delfi.

По словам Билотайте, предложение должно рассмотреть правительство республики.

— Министерство внутренних дел предлагает ввести чрезвычайное положение ввиду серьезности этой ситуации, — заявила она.

По сообщению главы Службы охраны государственной границы Литвы Рустамаса Любаеваса, на участках литовской границы, где могут прорваться мигранты, начали размещать дополнительные силы.

До этого стало известно, что толпа мигрантов из Белоруссии перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории.

Позднее польские войска на границе были переведены в шестичасовую боевую готовность. В настоящее время группа беженцев находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.