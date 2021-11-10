Глава МИД ФРГ заявил о «вероломстве и бесчеловечности» Лукашенко

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации на границе с Евросоюзом, из которой не имеет выхода. Такое мнение выразил врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства в среду, 10 ноября.

— Снимки и впечатления, которые мы получаем от белорусского приграничья, ужасны. Гражданин Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода. Он безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников. Он сознательно подвергает давлению ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть, — заявил он.

По словам Мааса, Европейский союз не стоит шантажировать. Те меры в ЕС, которые были приняты против «вероломного и бесчеловечного поведения гражданина Лукашенко и его союзников» за последние несколько месяцев, уже «дали понять», что в ЕС будет «идти по этому пути последовательно и изо всех сил», подчеркнул глава МИД ФРГ.

В Польше обвинили Россию в желании «извлечь выгоду» из кризиса на границе с Белоруссией. Польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский заявил, что российская сторона имеет «далекоидущие цели» в вопросе потока мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Среди них — дестабилизация Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что западной стороне не нужно делать вид, что ситуация с беженцами на границе Белоруссии является некой «гибридной операцией» президента республики Александра Лукашенко при поддержке России, потому как эти предположения не соответствуют действительности.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

9 ноября в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.