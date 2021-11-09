В МИД осудили позицию Запада из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западной стороне не нужно делать вид, что ситуация с беженцами на польско-белорусской границе является некой «гибридной операцией» президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России, потому как эти предположения не соответствуют действительности. Свое мнение она выразила во вторник, 9 ноября.

— Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, не надо. Это неправда, это ложь, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба против беженцев на белорусско-польской границе с применением танковой техники является шантажом. Президент добавил, что применять оружие в XXI веке, тем более в центре Европы, «смерти подобно».

Миграционный конфликт на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

Во вторник, 9 ноября, в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.