Лукашенко прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии

Фото: president.gov.by

Борьба против беженцев на белорусско-польской границе с применением танковой техники является шантажом. Такое мнение во вторник, 9 ноября, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Бороться сегодня против мигрантов «Леопардами» (разновидность танков — прим. «ВМ»). Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж,— сказал глава республики в интервью журналу «Национальная оборона».

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Президент добавил, что применять оружие в 21-м веке, тем более в центре Европы, «смерти подобно».

Телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко о ситуации с беженцами на границах республики с Польшей и Литвой состоялся во вторник, 9 ноября. Отмечалось, что лидеры государств условились продолжать контакты по данным вопросам.

Миграционный конфликт на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе перевели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска Кузница. Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте Кузница.

Во вторник, 9 ноября, в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.