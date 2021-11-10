Польша увеличила количество военных на границе с Белоруссией

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Число польских военных, находящихся у границ Белоруссии, увеличено до 15 тысяч. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Днем ранее отмечалось, что пограничникам помогают 13 тысяч солдат.

— На границе уже 15 тысяч солдат. Если понадобится, это количество может быть еще увеличено, — рассказал Блащак в эфире Польского радио.

В этот же день в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей в стихийном лагере обнаружены четыре избитых курдских беженца. Отмечается, что они получили жестокие травмы, которые предположительно нанесли польские силовики. По предварительным данным, они жестко обращались с беженцами и вытеснили людей за границу колючего заграждения на территорию Белоруссии.

Ночью сообщалось, что две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Об этом рассказала пресс-секретарь отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович. Обоим группам нелегалов удалось разрушить установленные на границах ограждения. Прорваться в Польшу мигранты смогли только с помощью силового вторжения. По данным пограничной охраны, мигранты штурмовали границы в районе местностей Бяловежа и Крынки. В группах были несколько десятков мигрантов. Некоторых из них удалось вернуть в сторону границ Белоруссии, другие успели сбежать.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

9 ноября в Министерстве обороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте «Кузница» в Польше. В пресс-службе ведомства заявили, что сторона Белоруссии продолжает увеличивать военную силу на границе.