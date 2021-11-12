Путин обсудит восстановление после пандемии на саммите АТЭС

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В пятницу президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции. Основной темой будет экономическое и социальное восстановление после пандемии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, заседание начнется в 14:00 мск, председательствовать на нем будет Новая Зеландия. Лидеры поговорят о том, какие основные вызовы и возможности есть у экономик региона и как может быть обеспечен доступ для всех к благам развития.

— Выступление президента вы услышите. Из Кремля президент будет выходить в режиме видеоконференции на этот саммит, — передает слова Пескова ТАСС.

Кроме того, Песков напомнил, что на саммите будет выступление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с обзором ситуации в мировой экономике. После этого — ряд выступлений лидеров.

На деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель призвала всех помнить о превентивных мерах борьбы с пандемией COVID-19. По мнению Меркель, пандемия еще далека от завершения во всем мире, поэтому страны должны начать действовать максимально оперативно.