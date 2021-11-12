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Иммунолог поддержал идею введения QR-кодов на транспорте

Ирина Игнатенко

Общество
Иммунолог поддержал идею введения QR-кодов на транспорте
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что поддерживает идею расширения практики QR-кодов, в том числе на доступ к общественному транспорту или к определенным магазинам. Он добавил, что такая мера позволит увеличить количество вакцинированных.

— Это мягкая сила, есть такое понятие, и здесь надо ее применить. Люди пойдут сейчас прививаться, конечно, QR-коды их заставляют идти. Самое главное, чтобы была целесообразность, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Также Жемчугов отметил, что стоит ввести страхование за счет производителя вакцин или ФОМС всех привитых на случай появления осложнений.

По мнению иммунолога, наличие возможности получить компенсацию и в любой момент пожаловаться на ухудшение самочувствия резко снизит стресс у людей, и они будут чувствовать какую-то опору под ногами, и позволит ощутить поддержку.

Жемчугов добавил, что, поскольку смертность среди пожилых людей и хронически больных высока даже вне зависимости от распространения ковида, к их здоровью нужно относиться с особой бережностью. Медикам стоит разъяснять, как проходит вакцинация людей с хроническими заболеваниями и иными проблемами со здоровьем.

До этого депутат назвал основную сложность в выдаче QR-кода только по наличию антител.

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