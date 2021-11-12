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«Очень его жалко»: Лукинский рассказал о последней встрече с Коклюшкиным

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Очень его жалко»: Лукинский рассказал о последней встрече с Коклюшкиным
Фото: Youtube / Россия 1

Последний раз юморист Николай Лукинский и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин работали вместе на сцене около трех лет назад. Тогда известный драматург чувствовал себя хорошо. Об этом «Вечерней Москве» рассказал сам пародист Лукинский.

— Карантин нас всех сильно разъединил, а так, бывало, встречались на концертах. Одна из последних наших встреч была года два или даже три назад — на каком-то подмосковном концерте вместе работали. Я ему (Коклюшкину — прим. «ВМ») сказал, что, когда мне попадает в руки газета, я сразу ищу его колонку, а потом уже возвращаюсь на первую страницу и начинаю читать все. Тогда было нормально все, он не болел. Я не знаю, как последнее время он жил — все же мы давно не виделись, — сказал юморист.

Собеседник «ВМ» отметил, что Виктор Коклюшкин запомнится ему как «прекрасный автор и драматург, высокопрофессиональный и очень талантливый». По его мнению, писатель-сатирик и сам блестяще исполнял свои произведения, а плоды его работ можно было услышать в исполнении многих именитых российских артистов.

— Он был необыкновенно добрый человек, ни разу не слышал от него грубого слова или негатива. Абсолютно спокойный, открытый и доверчивый, с ним было легко общаться. Очень его жалко. Помню, в 1991 году программа «Аншлаг» проводила в Театре эстрады телевизионный конкурс «Смех в мешке», я там был одним из конкурсантов. Когда еще не объявили победителей, Виктор Михайлович подошел ко мне, мы еще не были знакомы, и обратился на вы, хотя я был совсем еще молодой. Сказал: «Лукинский, поздравляю, вы лауреат». Вот эту прекрасную и очень важную для меня новость я узнал именно от него — уже потом объявили со сцены, — поделился воспоминаниями Лукинский.

О смерти писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Артисту было 75 лет. По информации СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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