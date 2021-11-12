Доктор Комаровский объяснил частое желание поесть соленого

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, нужно ли беспокоиться, если часто хочется съесть что-нибудь соленое.

— Очень часто, когда нам чего-то хочется, мы хотим увязать это с какой-то внутренней проблемой. Например, хочется сладкого не потому, что я люблю сладенькое, а потому что хворь притаилась. На самом деле вы просто привыкли к поеданию сладкого. С соленым дела обстоят по-другому, — объясняет врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Он поясняет, что каждому человеку иногда хочется поесть соленого. И причин тому может быть несколько.

— Во-первых, это может быть связано с беременностью. Во-вторых, из-за потери жидкости и соли в организме. Желание соленого в таком случае является прямым симптомом обезвоживания. Оно может произойти вследствие интенсивных физических нагрузок и из-за пребывания на жаре. Но если никаких активных действий и жаркой погоды не было, а соленого сильно хочется, нужно обратиться к врачу. Тяга к соленому в таких случаях может указывать на нарушения в функциях надпочечников и другие болезни, — сказал врач.

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