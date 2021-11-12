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В рамках третьей фазы исследований вакцины «Спутник М» привито уже 56 детей

Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В рамках третьей фазы исследований вакцины «Спутник М» привито уже 56 детей
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В рамках третьей фазы клинических исследований вакциной «Спутник М» в Москве привили уже 56 детей. Об этом в пятницу 12 ноября, сообщил главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

По его словам, исследования будут проходить в течение года. В них примут участие три тысячи детей-добровольцев. Уже более двух тысяч детей записалось на участие. Он также отметил, что у детей способность вырабатывать антитела к коронавирусу выше, чем у взрослых.

Кроме того, Османов рассказал, что с начала пандемии в Москве заболело коронавирусом более 200 тысяч детей.

— На сегодняшний день за всю пандемию в Москве коронавирусная инфекция выявлена у более чем 200 тысяч детей. Из них примерно 5 процентов — более 9 тысяч детей — прошли стационарное лечение, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

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Третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 «Спутник М» для подростков стартовала на базе 10 детских поликлиник и двух детских больниц Москвы. Медицинский осмотр первых участников начался 8 ноября, его прошли 208 человек. В среду, 10 ноября, первым 18 людям уже сделали прививки.

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