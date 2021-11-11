Третья фаза исследования вакцины от COVID-19 для подростков началась в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На базе 10 детских поликлиник и двух детских больниц Москвы пройдет третья фаза исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в исследовании примут участие три тысячи человек в возрасте 12–17 лет. Уже около двух тысяч человек из этой возрастной категории подали заявки в добровольцы. Медицинский осмотр первых участников начался 8 ноября, его прошли 208 человек. В среду, 10 ноября, первым 18 людям уже сделали прививки.

— На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием, — передает слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что во время третьей фазы исследования из трех тысяч добровольцев 2400 человек получат вакцину, а 600 человек — плацебо. На 28-й день после введения первого компонента все участники исследования пройдут необходимое обследование, после чего каждому добровольцу сообщат, ввели ли ему вакцину или плацебо. Участникам, которые получили плацебо, сделают прививку «Спутником М», чтобы продолжать наблюдение по плану исследования.

Днем ранее, 10 ноября, заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что дети до одного года, старше семи лет, а также подростки наиболее подвержены заболеванию COVID-19.

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Александр Гинцбург 11 ноября рассказал, что в России разрабатывается лекарство, которое сможет подавлять размножение коронавирусной инфекции. Однако его результат будет представлен позже, чем препарат, который разрабатывается на основе антител.