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QR-коды для посещения ТЦ отменят в Ивановской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
QR-коды для посещения ТЦ отменят в Ивановской области
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 15 ноября QR-коды перестанут быть обязательными для посещения ТЦ днем в будни в Ивановской области. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующие изменения скоро будут внесены в указ губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

— Считаю, что мы можем пойти на это решение, сделаем это с понедельника (15 ноября — прим. «ВМ»). О чем идет речь: в будние дни до 18:00 торговые центры будут открыты абсолютно для всех покупателей. Но, к сожалению, с 18 часов и в выходные пока такой особый режим посещения сохранится. Будем смотреть дальше, как будет развиваться ситуация, — приводятся в сообщении слова губернатора.

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До этого, 12 ноября, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что поддерживает идею расширения практики QR-кодов, в том числе на доступ к общественному транспорту или к определенным магазинам. Он добавил, что такая мера позволит увеличить количество вакцинированных. Также Жемчугов отметил, что стоит ввести страхование за счет производителя вакцин или ФОМС всех привитых на случай появления осложнений.

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