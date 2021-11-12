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Почти 100 семей переедут в дом по реновации в Гольянове до конца года

Иван Юминов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти 100 семей переедут в дом по реновации в Гольянове до конца года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 71 Карта всех событий

Новые квартиры по программе реновации получат 80 семей в районе Гольяново. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 12 ноября.

— Это первый дом, построенный в районе Гольяново для участников программы. Всего же на востоке столицы реновация затронула уже восемь районов: Северное Измайлово, Перово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Богородское, Измайлово, Восточное Измайлово и Ивановское, — рассказал глава ведомства.

Здание располагается на Щелковском шоссе, дом 71. В нем 150 квартир с улучшенной отделкой и тремя лифтами.

Прилегающая к новостройке территория уже благоустроена — вокруг находятся детская и спортивные площадки. Всего, по словам Левкина, в Гольянове подлежит расселению и сносу 101 жилой дом.

Для волнового переселения подобрано четыре стартовых площадки. Продолжается и отбор дополнительных участков для строительства, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

11 ноября сообщалось, что в рамках реализации программы реновации в настоящее время в стадии проектирования и строительства находятся 66 домов в Восточном административном округе Москвы. С момента старта программы реновации на востоке Москвы ввели в эксплуатацию 20 новостроек.

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