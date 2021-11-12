Сергей Собянин осмотрел медицинский технопарк в Курьянове

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники, микрорайон Курьяново Карта всех событий

Около двух тысяч инновационных компаний работает в технопарках города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 12 ноября.

— Сегодня здесь, на этой площадке, создан уникальный в стране технопарк, в котором есть все для различного рода испытаний: начиная от изобретений и заканчивая выдачей уже регистрационных удостоверений, включая клинические испытания и технические испытания. В целом технопарки Москвы сегодня насчитывают около двух тысяч инновационных предприятий, десятки тысяч рабочих мест, инновационных, и, конечно, важное направление московских технопарков, особенно сегодня, в условиях пандемии — это развитие медицинского направления, — рассказал глава города при посещении медицинского технопарка «Мосмедпарк» в Курьянове.

Многие компании в период пандемии коронавируса, по его словам, нарастили объемы производства в полтора–два раза. Медицинский технопарк был создан в 2017 году на территории бывшей инфекционной клинической больницы № 3.

Работы по капитальному ремонту большинства корпусов были проведены с 2017 по 2021 год. Оставшиеся корпуса, как ожидается, приведут в порядок до конца 2022 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 11 ноября, Сергей Собянин рассказал о работе Боткинской больницы после ремонта в корпусе хирургии.