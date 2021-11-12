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Россиянка Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на Гран-при в Японии

Дарья Чентаева

Общество
Россиянка Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на Гран-при в Японии
Фото: Instagram.com/teamusachevaa

Российская фигуристка Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на Гран-при в Японии.

По информации издания, 15-летняя спортсменка получила травму, неудачно приземлившись после прыжка в ходе разминки. Из-за травмы фигуристка была вынуждена сняться с чемпионата.

Видео: /web.telegram.org/

Отмечается, что Усачева была единственной представительницей России в женских соревнованиях на этом турнире. Ранее с него также из-за травмы снялась Александра Трусова, передает «Матч ТВ».

В воскресенье, 24 октября, стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в короткой программе на первом этапе серии Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе.

Она показала результат 77,69 балла. Второе место заняла россиянка Дарья Усачева (76,71), бронзу выиграла еще одна российская фигуристка — Ксения Синицына (71,51).

Также в ночь на 24 октября, в ритм-танце выступили танцевальные дуэты. На этом этапе российские спортсмены Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли пятое место (68,79).

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