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Фигуристки из РФ заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при

Юлия Курганова

Спорт
Фигуристки из РФ заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в короткой программе на первом этапе серии Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе.

Она показала результат 77,69 балла. На втором месте оказалась россиянка Дарья Усачева (76,71), третьей стала еще одна фигуристка из России Ксения Синицына (71,51).

Также в ночь на воскресенье, 24 октября, в ритм-танце выступили танцевальные дуэты. Первыми стали американские фигуристы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (83,58), вторыми — их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (82,55), третьими — канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (75,33). Российские спортсмены Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли пятое место (68,79).

Произвольные программы у женщин и танцевальных дуэтов будут проходить в ночь на понедельник, 25 октября.

Россияне Карацев и Хачанов сразятся за выход в финал Кубка Кремля. На проходящем в Москве Кубке Кремля по теннису определились все полуфиналисты и наступила пора решающих матчей.

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