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Россияне Карацев и Хачанов сразятся за выход в финал Кубка Кремля

Александр Шапиро

Спорт
Россияне Карацев и Хачанов сразятся за выход в финал Кубка Кремля
Карен Хачанов / Фото: instagram.com/karenkhachanov

На проходящем в Москве Кубке Кремля по теннису определились все полуфиналисты и наступила пора решающих матчей. В субботу, 23 октября, мы узнаем пары, которые в заключительный день турнира поспорят за звание победителя.

Российского финала в мужской сетке, о котором многие мечтали, так и не будет. Второй теннисист России и шестая ракетка мира Андрей Рублев сошел с дистанции, сенсационно проиграв французу Адриану Маннарино на стадии 1/8 финала. Причем после выигранного Рублевым первого сета такого краха ничего не предвещало. А вот два других россиянина, Карен Хачанов и Аслан Карацев, добрались до полуфинала, где как раз в субботу и сыграют между собой.

Россияне Карацев и Хачанов сразятся за выход в финал Кубка КремляАслан Карацев / Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

28-летний Карацев — главное открытие нынешнего теннисного сезона. На данный момент он уже входит в топ-25 теннисистов мира, а ведь год назад был в рейтинге за пределами первых 150 игроков мира. В пятницу после четвертьфинала Карацев поделился своим мнением о предстоящем поединке и назвал сильные стороны своего соперника.

— Мне нужно будет постараться показать свой лучший теннис, чтобы выиграть и выйти в финал. Карен хорошо подает, у него приличная задняя линия. Против него будет сложно играть, но я приложу все усилия, чтобы добраться до решающего матча, — сказал Карацев, которого, кстати, многие аналитики букмекерских контор считают фаворитом предстоящего матча.

В другом полуфинале у мужчин сыграют литовец Ричардас Беранкис и хорват Марин Чилич.

Из российских девушек в полуфинал вышла 26-летняя Екатерина Александрова, которой предстоит непростой поединок с одной из лучших теннисисток современности Марией Саккари из Греции. Стоит отметить, что в пятницу Александрова обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. А вот первая ракетка России Анастасия Павлюченкова вылетела из турнира, проиграв молодой Маркете Вондрошовой из Чехии. После окончания встречи Павлюченкова сослалась на усталость.

— Мне просто не хватило сил, я играла на последних резервах. Позади длинный тяжелый сезон: два раза за месяц мы летали в Америку и обратно, я нашла в себе силы сыграть дома, но было тяжело, — подвела итоги выступления на турнире Павлюченкова.

В другом полуфинале у женщин сыграют Вондроушова и эстонка Анетт Контавейт, переигравшая в четвертьфинале пятую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании.

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