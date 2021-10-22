Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Карацев сыграет с Хачановым в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля»

Юлия Курганова

Спорт
Карацев сыграет с Хачановым в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля»
Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля», который проходит в Москве. Призовой фонд турнира составляет около 700 тысяч долларов.

Второй сеяный Карацев в 1/4 финала одержал победу над французом Жилем Симоном — 6:4, 6:3. На корте теннисисты провели 1 час 26 минут.

В полуфинале Карацев сыграет с третьей ракеткой турнира и своим соотечественником Кареном Хачановым.

Теннисист Даниил Медведев впервые стал победителем US Open. 12 сентября он обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего российского теннисиста.

Читайте также:
турнирАслан Карацевполуфинал
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте