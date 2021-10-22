Карацев сыграет с Хачановым в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля»

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Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля», который проходит в Москве. Призовой фонд турнира составляет около 700 тысяч долларов.

Второй сеяный Карацев в 1/4 финала одержал победу над французом Жилем Симоном — 6:4, 6:3. На корте теннисисты провели 1 час 26 минут.

В полуфинале Карацев сыграет с третьей ракеткой турнира и своим соотечественником Кареном Хачановым.

Теннисист Даниил Медведев впервые стал победителем US Open. 12 сентября он обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего российского теннисиста.