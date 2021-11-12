Шалленберг анонсировал локдаун для непривитых от COVID-19 в Австрии

Фото: Twitter / MFA_Austria

Австрия введет 14 ноября локдаун для непривитых от коронавируса. Об этом заявил канцлер страны Александер Шалленберг в пятницу, 12 ноября.

— Цель совершенно ясна — в это воскресенье дать «зеленый свет» национальному локдауну для непривитых, — рассказал политик.

Развитие эпидемиологической ситуации, по его словам, не позволяет больше медлить. Решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях должно быть принято 14 ноября, подчеркнул он. Большинство австрийцев уже привилось, а теперь власти должны защитить их, приводит слова Шалленберга РИА Новости.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 в России сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

1/2 2/2

После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.