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Консультации по вопросам защиты прав детей пройдут 19 ноября в московских ЗАГСах

Дарья Чентаева

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Консультации по вопросам защиты прав детей пройдут 19 ноября в московских ЗАГСах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Консультации по вопросам защиты прав детей пройдут 19 ноября в 12 московских ЗАГСах. Тематические консультации приурочены к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления ЗАГС.

— Ежегодно в Москве проходят мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям. Их организует Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве. В 12 отделах ЗАГС будут проходить юридические консультации по вопросам защиты прав детей. Для получения консультации нужно будет заранее записаться по телефону в удобный для посетителя ЗАГС, — сообщается в материале.

По словам пресс-службы, у жителей столицы будет возможность задать вопросы по поводу защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения консультаций будут приглашены юристы и нотариусы. Консультации будут проходить с 9 утра до 18 вечера, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер рассказала, что за восемь лет работы столичного Кризисного центра, его специалистами была оказана помощь более двум тысячам женщин.

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