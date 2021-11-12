Расписание поездов Горьковского и Курского направлений МЖД и МДЦ-2 временно изменится

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Кучино Карта всех событий

График движения электричек Горьковского и Курского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 13 по 15 ноября из-за работ по модернизации инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе московской магистрали в пятницу, 12 ноября.

— В предстоящие выходные изменится расписание пригородных поездов Горьковского, Курского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 в связи с модернизацией инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 ноября в течение суток на участке Железнодорожная — Кучино будут проводиться путевые работы по переключению второго главного пути на новую ось для последующего строительства островной платформы для нового остановочного пункта Ольгино. Также на участке Реутово — Балашиха Горьковского направления специалисты модернизируют объекты энергообеспечения.

С 13 по 15 ноября ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. В ведомстве рекомендуют быть внимательнее и следить за расписанием.

— В ночь с 13 на 14 и с 14 на 15 ноября на Курском направлении и МЦД-2 внесены корректировки в расписании пригородных поездов в связи с укладкой стрелочных переводов на станции Люблино-Сортировочное, — заявили в пресс-службе.

12 ноября стало известно, что в столице появятся еще девять новых пешеходных переходов через железнодорожные пути первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2).