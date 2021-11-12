Наталию Орейро пригласила жить в Подмосковье лучший гид области

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт. Лучший гид Московской области, жительница Серпухова Людмила Зобкова считает, что уругвайская звезда должна жить в Подмосковье.

Она отметила, что этот регион — отличное место для вдохновения и достижения гармонии.

— Вы видели наши подмосковные просторы? Когда ко мне в гости приезжают жители других стран, практически у каждого появляется желание прикупить домик в одной из подмосковных деревень и уединиться от окружающего мира, — отметила она в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

По словам гида, каждому подмосковному городу есть чем похвалиться: здесь можно найти и уникальную архитектуру, смотровые площадки, места с богатой историей и красивой природой.

— Чего стоят только Высоцкий монастырь в Серпухове, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Борисоглебский монастырь в Истре, Ферапонтов монастырь в Можайске, — отметила она.

10 ноября популярная актриса и вокалистка Наталия Орейро, уроженка Буэнос-Айреса, получила российский паспорт. Торжественная церемония вручения документа прошла в посольстве России.