Доктор Комаровский рассказал, нужно ли вакцинировать детей от ковида

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский высказался по поводу вакцинации детей от коронавирусной инфекции.

Доктор считает, что прививать несовершеннолетних от ковида необходимо.

— Прямой и конкретный ответ на этот вопрос — да, однозначно необходимо. Вакцинация детей — это весомый вклад в наши шансы на прекращение распространения пандемии, поскольку дети являются одним из главных источников распространения инфекции. Другой вопрос в том, что мы пока не имеем официального разрешения на это. «Модерна» разрешена для детей начиная с 12-летнего возраста. В Китае вакцины используют для детей начиная с трехлетнего возраста, — рассказал врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Доктор посоветовал родителям сразу обратиться за вакцинацией детей, как только она станет возможной.

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В России в рамках третьей фазы исследований вакцины «Спутник-М» привились уже 56 детей. Это та же вакцина, что и «Спутник-V», но разбавленная в пять раз. Исследования будут проходить в течение года, участие в них примут более двух тысяч детей. Отметим, что с начала пандемии в столице коронавирусом заразились более 200 тысяч несовершеннолетних.