Экономист оценил идею сокращения рабочего дня в осенне-зимний период на час

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Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова сократить рабочий день на один час в осенне-зимний период в России.

Подобное предложение может стать причиной спада производства.

— Сокращение рабочего дня на один час — это в неделю минус пять часов. То есть за полторы недели будет теряться один рабочий день, а это спад производства. Особенно это может отразиться на реальном секторе: промышленность, строительство, сельское хозяйство. Там экономика чувствительна к сокращению рабочего дня, — отметил он в комментарии RT.

Остапкович добавил, что ВОЗ и другие международные организации считают, что восьмичасовой рабочий день — это «приемлемо для организма».

Кроме того, при сокращении рабочего дня уменьшится и заработная плата сотрудников.

До этого депутат Виталий Милонов выступил с предложением сократить рабочий день в осенне-зимний период. По его словам, данная мера будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников.