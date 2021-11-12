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Путин заявил о поддержке Россией документов по итогам саммита АТЭС

Иван Юминов

Политика
Путин заявил о поддержке Россией документов по итогам саммита АТЭС
Фото: Администрация президента РФ

Россия поддерживает документы, которые подготовлены по итогам саммита АТЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 12 ноября.

— Актуальные вопросы сотрудничества по линии АТЭС нашли отражение в подготовленных для утверждения по итогам саммита заявлениях лидеров стран — участниц нашего объединения и в плане реализации долгосрочных ориентиров развития АТЭС до 2040 года. Россия, конечно, их поддерживает, — рассказал глава государства на саммите АТЭС.

Оба документа, по его словам, представляют хорошую основу для дальнейшего выстраивания взаимодействия в рамках форума. Они также помогут коллективно найти ответы на остро стоящие вопросы перед регионом, приводит слова Путина сайт Кремля.

12 ноября Путин также заявил, что рост ВВП страны по итогам года составит до 4,7 процента. Это не самый высокий прирост в регионе, но для экономики России «вполне хороший» показатель, уточнил он. Последние прогнозы демонстрируют, что прирост мирового ВВП по итогам текущего года составит 5,9 процента, заключил глава государства.

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