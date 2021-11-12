Путин раскрыл уровень роста российского ВВП по итогам 2021 года

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Рост ВВП страны по итогам года составит до 4,7 процента. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 12 ноября.

— Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7 процента, — рассказал глава государства на саммите АТЭС.

Это не самый высокий прирост в регионе, но для экономики России «вполне хороший» показатель, уточнил он. Последние прогнозы демонстрируют, что прирост мирового ВВП по итогам текущего года составит 5,9 процента, приводятся слова Путина на сайте Кремля.

27 октября в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России по состоянию на 25 октября ускорила темпы до 7,97 процента годовых. В публикации отмечается, что недельная инфляция в стране в период с 19 по 25 октября ускорилась с 0,26 процента до 0,28.

С начала текущего года потребительские цены возросли на 6,28 процента. При этом рост цен на товары продовольствия показывает замедление — с 0,57 до 0,55 процента.

22 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 процента годовых. Повышение ставки произошло в шестой раз за год.